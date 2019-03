Bruno Lage e as finais: "Isto não é pressão, é motivação"

O treinador do Benfica confirmou esta sexta-feira que os avançados João Félix e Haris Seferovic estão recuperados das respetivas lesões e podem ser opção para a partida da 27.ª jornada da I Liga de futebol, frente ao Tondela.

Na conferência de imprensa de antevisão ao desafio de sábado, Bruno Lage foi esclarecedor ao dizer que a dupla 'encarnada' está recuperada, assim como o defesa brasileiro Jardel, há várias semanas afastado: "Estão todos a 100% e podem ser todos opção".

O jovem português, de 19 anos, tinha sofrido uma entorse no pé direito num treino ao serviço da seleção portuguesa na passada semana, impossibilitando a estreia com a camisola principal das 'quinas'.

Já o internacional suíço, melhor marcador do campeonato, com 15 golos, teve uma rotura muscular no adutor à direita, no encontro da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, frente ao Dínamo Zagreb, e desde então falhou três desafios.

Bruno Lage deixou ainda a garantia que o Benfica tem a receita para suportar a pressão até ao fim do campeonato.

"É uma oportunidade única uma vez que há dois meses ninguém nos colocava nesta posição. Isto não é pressão, é motivação", disse.

No sábado, o Benfica, líder do campeonato em igualdade pontual com o FC Porto, ambos com 63 pontos, recebe o Tondela, 16.º classificado, com 25 pontos, no Estádio da Luz, pelas 20:30, num encontro da 27.ª jornada do campeonato.