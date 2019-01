Lage só mexe na baliza. Svilar titular em Guimarães

Bruno Lage visita Guimarães para dar início "ao resto da sua época". O treinador foi confirmado por Luís Filipe Vieira como a aposta benfiquista para comandar a equipa e, aquando do anúncio, deixou claro que se sentia como um "líder". Com isso em mente, os encarnados deslocam-se a Guimarães para discutir com o Vitória uma presença nas meias-finais da Taça de Portugal. Luís Castro, por seu lado, já garantiu que a sua equipa está "moralizada".

Onze do Vitória de Guimarães: ainda por divulgar

Onze do SL Benfica: Svilar, André Almeida, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo, Fejsa, Gabriel, Pizzi, Zivkovic, João Félix e Seferovic.

Antes do início deste jogo, a TSF deixa no ar uma pergunta: Vão os 'grandes' comer tudo e nada deixar?

O jogo no Estádio D. Afonso Henriques é arbitrado por Tiago Martins, assistido por André Campos e Ricardo Luz.