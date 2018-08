PAOK ou Spartak de Moscovo no caminho do Benfica em caso de apuramento

O Benfica, em caso de qualificação na terceira pré-eliminatória, vai defrontar no 'play-off' da Liga dos Campeões de futebol o vencedor da eliminatória entre os russos do Spartak de Moscovo e os gregos do PAOK de Salónica.

O Benfica já sabia que encontraria gregos ou russos, face ao constrangimento do sorteio entre equipas da Ucrânia e da Rússia, o que evitaria sempre que o Spartak pudesse ser sorteado com o Dínamo de Kiev. Os encarnados, se passarem, começam a ronda em casa, a 21 ou 22 de agosto, e jogam a segunda mão fora, a 28 ou 29.

Para marcar presença no 'play-off' de acesso à fase de grupos da Champions, os vice-campeões portugueses têm de eliminar os turcos do Fenerbahçe, que defrontam já esta terça-feira, em Lisboa, e a 14 de agosto, em Istambul.

Programa do 'play-off' da Champions após sorteio realizado esta segunda-feira, em Nyon, na Suíça:

- Primeira mão, 21 ou 22 de agosto:

Estrela Vermelha, Ser/Spartak Trnava, Svq -- Salzburgo, Aut/Shkëndija, Mac

Qarabag, Aze/BATE, Bie -- PSV Eindhoven, Hol

Young Boys, Sui -- Astana, Caz/Dínamo Zagreb, Cro

Malmö, Sue/Vidi, Hun -- Celtic, Esc/AEK Atenas, Gre

Benfica, POR/Fenerbahçe, Tur -- PAOK Salónica, Gre/Spartak Moscovo, Rus

Standard Liège, Bel/Ajax, Hol -- Slavia Praga, Che/Dínamo Kiev, Ucr

- Segunda mão, 28 ou 29 de agosto:

Salzburgo, Aut/Shkëndija, Mac - Estrela Vermelha, Ser/Spartak Trnava, Svq

PSV Eindhoven, Hol - Qarabag, Aze/BATE, Bie

Astana, Caz/Dínamo Zagreb, Cro - Young Boys, Sui

Celtic, Esc/AEK Atenas, Gre - Malmö, Sue/Vidi, Hun

PAOK Salónica, Gre/Spartak Moscovo, Rus - Benfica, POR/Fenerbahçe, Tur

Slavia Praga, Che/Dínamo Kiev, Ucr - Standard Liège, Bel/Ajax, Hol

Os seis vencedores do 'play-off' juntam-se na fase de grupos às 26 equipas apuradas diretamente, entre as quais o campeão português, o FC Porto.