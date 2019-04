Barcelona "quanto baste" abre a porta para as meias-finais da Champions

O FC Barcelona foi esta terça-feira a Old Trafford vencer o Manchester United 1-0, nos 'quartos' da Liga dos Campeões de futebol, com uma exibição 'económica', suficiente para garantir um resultado que abre as portas das meias-finais.

Apesar de ter feito uma exibição pouco convincente, a superioridade coletiva e individual dos catalães bastou para sairem de Old Trafford com a vitória, graças a um autogolo de Luke Shaw, aos 12 minutos, na sequência de um cabeceamento de Luis Suárez, que desviou no corpo do lateral-esquerdo dos 'red devils'.

O treinador do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, surpreendeu com a inclusão no 'onze' inicial dos jovens McTominay e do português Diogo Dalot, que fez o lugar de quinto defesa quando o FC Barcelona atacava, com Luke Shaw a jogar mais por dentro, como terceiro central, denotando as suas intenções de travar o controlo de bola e o volume ofensivo do adversário.

Nem o golo logo aos 12 minutos fez Solskjaer mudar de estratégia, perante um FC Barcelona que, cedo se apanhando em vantagem, foi gerindo-a sem brilhantismo, mas também sem correr riscos.

O facto de o Manchester United não ter tido um remate de perigo enquadrado com a baliza de Ter Stegen ao longo de todo o jogo é sintomático da forma como o FC Barcelona teve o jogo sob controlo e como o geriu de forma pragmática.

A melhor oportunidade de golo na segunda parte surgiu nos pés de Luis Suárez, que podia ter feito o segundo golo e praticamente sentenciado a eliminatória.

Embora tenha sido uma noite de menor fulgor e inspiração dos catalães, ficou evidente a diferença de poderio entre as duas equipas e a posição privilegiada com que o FC Barcelona parte para o jogo da segunda mão em Camp Nou, na próxima terça-feira.