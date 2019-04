"Não há vingança, há um jogo de futebol e todos os jogos têm histórias diferentes"

O jogo contra o Liverpool na terça-feira, para os quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, representa um desafio superior ao que o FC Porto está habituado nas competições nacionais, afirmou hoje o treinador Sérgio Conceição.

"O Liverpool está num nível muito alto, todas as semanas tem desafios de altíssimo nível e nós, sem desprimor para as nossas equipas, não é bem assim", disse hoje, na conferência de imprensa de antevisão do jogo da primeira mão, em Anfield Road.

Os 'dragões' vão tentar colmatar a diferença com intensidade e agressividade na forma de jogar, e também com a estratégia que preparou, nomeadamente compensar a ausência de jogadores influentes nesta época, como Herrera e Pepe.

"Percebendo o poderio adversário, percebendo algumas ausências, percebendo que estamos no primeiro jogo dos quartos final, é sermos inteligentes e criativos na estratégia para o jogo", vincou.

Sérgio Conceição desvalorizou a potencial motivação que possa existir dos jogadores em querer retificar o resultado da época passada, quando os 'reds' golearam o FC Porto por 5-0 no Dragão, na primeira mão dos 'oitavos' da prova.

"Não há vingança nenhuma, há um jogo de futebol e todos os jogos têm histórias diferentes uns dos outros e nós temos de perceber que nenhum resultado momentâneo pode mudar aquilo que é o rumo da nossa equipa", defendeu.

Isto não quer dizer que Conceição esqueceu um resultado que o deixou "mais do que aziado".

"Ninguém gosta de perder, mas já faz parte do passado. É preciso olhar para o momento e o que pode condicionar o futuro próximo", disse.

O técnico apontou para o bom desempenho dos adversários em casa, que, em 16 jogos da liga inglesa, só empatou dois, além de ter sido finalista da Liga dos Campeões na época 2017/18.

Porém, acredita ser possível compensar com trabalho a diferença, incluindo financeira, perante o Liverpool.

No final do jogo de terça-feira, espera "ter um resultado positivo, que permita discutir a eliminatória e a passagem às meias-finais no [estádio do] Dragão".

O FC Porto defronta na terça-feira, pelas 20:00, o Liverpool, em jogo da primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, marcado para Anfield Road. A segunda mão é em 17 de abril, no estádio do Dragão, no Porto.