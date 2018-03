Roma e Sevilha nos 'quartos' com eliminação de Paulo Fonseca e Mourinho

A Roma e o Sevilha garantiram um lugar nos quartos-de-final da Liga dos Campeões de futebol, ao eliminarem o Shakhtar Donetsk, de Paulo Fonseca, e o Manchester United, de José Mourinho, respetivamente.

Os italianos venceram no Olímpico de Roma com um golo do bósnio Edin Dzeko, aos 52 minutos, e garantiram o apuramento devido ao golo marcado fora no jogo da primeira mão, em que a equipa ucraniana tinha vencido por 2-1.

A situação piorou para a equipa de Paulo Fonseca, que ainda tentou atacar, mas a expulsão de Oderts, aos 79 minutos, complicou a vida aos ucranianos.

Em Old Trafford, o Sevilha surpreendeu o favorito Manchester United, ao chegar a uma vantagem de 2-0, com golos do francês Ben Yedder, aos 74 e 78 minutos, e para os ingleses de nada valeu o golo do belga Romelu Lukaku, aos 84, depois de ambas as equipas terem empatado sem golos na primeira mão.