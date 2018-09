Sérgio Conceição quer entrar a ganhar na fase de grupos perante Schalke 04

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, disse hoje que "é importante entrar na fase de grupos da Liga dos Campeões a ganhar, ainda por cima fora", na antevisão da visita de terça-feira aos alemães do Schalke 04.

O técnico luso lembrou o "histórico" dos 'azuis e brancos' como "o clube mais titulado do grupo" em que se insere, com os alemães, o Lokomotiv de Moscovo e o Galatasaray, mas "isso por si só não diz nada".

"O Schalke está inserido num contexto competitivo muito alto, talvez no campeonato mais competitivo do mundo, e por isso também desvalorizo o início de campeonato de uma equipa que amanhã [terça-feira] de certeza vai dificultar-nos a vida ao máximo", explicou, em conferência de imprensa, referindo as três derrotas em outros tantos jogos dos adversários.

Sérgio Conceição deixou elogios ao adversário que marca a estreia do FC Porto na Liga milionária

Em Gelsenkirchen, palco do triunfo da 'Champions' em 2004, Conceição estava no plantel, mas viu a vitória sobre o Mónaco (3-0) "na bancada", depois de já ter representado a Lazio na primeira metade da época.

"Mesmo que estivesse em condições, sinceramente acho que não teria lugar naquela equipa", brincou o antigo jogador, que quis ainda assim focar-se "em preparar o jogo de terça-feira da melhor maneira".

Sobre a tática do técnico italiano Domenico Tedesco, essa "varia um bocadinho durante os jogos, por vezes em 3-5-2, 3-4-3 ou 4-2-3-1", mas "a dinâmica é a mesma", com aposta no futebol direto para aproveitar "o impacto físico de médios e avançados", além de "muita largura com os laterais" numa estratégia "interessante".

Depois de Tedesco ter falado de "duas ou três fragilidades do FC Porto", Conceição retorquiu e disse também conhecer os pontos fracos do adversário, ainda que não tenha aberto o jogo sobre a tática que vai utilizar.

O português lembrou ainda que o grupo de 2017/18 tinha como favorito "o Mónaco, que ficou em último", e explicou que o grupo "equilibrado" em que os portistas se inserem é também "perigoso".

Antes de Conceição, foi o espanhol Iker Casillas a fazer a antevisão do jogo, em que o FC Porto, disse, é "favorito por ter já ganho duas vezes a Liga dos Campeões", ainda que tenha alertado para o facto de "o prestígio se ganhar em campo".

O guarda-redes vai participar pela 20.ª vez na fase de grupos da 'Champions', um recorde que 'desempata' do galês Ryan Giggs, que tinha 19, juntando-se aos registos máximos de jogos (178) e vitórias (101) que já detinha.

Depois do guarda-redes do Schalke, Fahrmann, o ter elogiado, o espanhol agradeceu e deixou um conselho aos jogadores com o 'sonho' de jogar nas competições europeias.

"O meu conselho é desfrutar destes momentos, porque eles acabam. (...) Estou muito feliz, muito contente, por tudo o que me aconteceu no futebol", atirou.

Casillas reforçou ainda o "jogo essencial" para os alemães, num grupo que é equilibrado e no qual os 'dragões' devem "pensar encontro a encontro", mesmo que o plantel tenha "o sonho de ganhar a 'Champions'", e um objetivo de "passar a barreira dos oitavos de final", na qual foram eliminados em 2017/18 pelo Liverpool.

Schalke 04 e FC Porto defrontam-se na terça-feira, às 20:00, na arena de Gelsenkirchen, Alemanha, em desafio dirigido pelo árbitro espanhol Jesús Gil Manzano.