Treinador da Roma consciente da importância de vencer o FC Porto

O treinador da Roma, Eusebio Di Francesco, admitiu hoje que está consciente da importância que a visita ao FC Porto, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, tem para o clube e, especificamente, para o seu futuro.

Di Francesco tem sido alvo de críticas, sendo que a imprensa italiana garante que, caso a Roma não elimine o FC Porto, o treinador será despedido.

"Tenho consciência de que é um jogo muito importante para todos. Temos de encarar este jogo como o jogo das nossas vidas. Queremos fazer um grande jogo para passarmos aos quartos de final. Amanhã [quarta-feira] não joga o Eusébio Di Francesco", afirmou o técnico italiano em conferência de imprensa de antevisão da partida.

A Roma está em vantagem na eliminatória, fruto da vitória, por 2-1, em casa. Ao FC Porto basta ganhar por 1-0 para dar a volta.

Di Francesco sublinhou que assumirá a responsabilidade por qualquer erro da sua equipa e lembrou que é essencial que a Roma mantenha a baliza sem golos.

"É um golo de diferença, vai ser um longo jogo. Temos de ser bons defensivamente, isso é fundamental", frisou ainda.

Por outro lado, o jogador Diego Perotti garantiu que a equipa italiana vai apresentar-se coesa para defrontar os 'dragões' e tentar uma das oito vagas na fase seguinte da prova.

"Não vai ser fácil, mas temos vontade de melhorar a imagem de sábado [perderam com a Lazio por 3-0]. Amanhã, vamos mostrar que queremos chegar aos quartos de final", referiu o jogador.

Perotti tem consciência das dificuldades que o FC Porto vai impor no Dragão.

"Eles em casa são muito fortes e, com os adeptos, não será fácil. Mas temos consciência de que queremos chegar aos quartos de final. No ano passado conseguimos. Temos de aproveitar e, se conseguirmos marcar um golo, fica mais complicado para o FC Porto. Temos de fazer o nosso jogo, a todos os níveis, do ponto de vista defensivo e ofensivo", frisou ainda o médio.

O FC Porto recebe a Roma, no Estádio do Dragão, às 20:00 horas, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol.