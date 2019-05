Mkhitaryan desfalca Arsenal na final da Liga Europa por questões políticas

Mkhitaryan não irá disputar a final da Liga Europa por razões políticas. © Reuters

O internacional arménio Henrikh Mkhitaryan vai ficar de fora da final da Liga Europa de futebol, entre Arsenal e Chelsea, devido à tensão política entre o Azerbaijão, palco da final, e a Arménia, anunciaram, esta terça-feira, os 'gunners'.

"Analisámos todas as opções de o 'Micki' poder fazer parte da equipa, mas, depois de falarmos com ele e a família, decidimos em conjunto que não viajaria connosco", refere o clube londrino no site oficial.

Os gunners acrescentaram ter expressado à UEFA a sua "profunda preocupação com aquela situação", principalmente por considerarem que o jogador foi "uma peça chave na caminhada da equipa até à final e que se tratará de uma grande perda".

Apesar desta decisão do Arsenal, o governo azeri já tinha autorizado previamente a participação de Mkhitaryan na final, agendada para 29 de maio, em Baku. A equipa de Unay Emery enfrenta o rival doméstico Chelsea, na primeira final totalmente inglesa da competição.