Braga pode encontrar Leipzig ou Universitatea Craiova no 'play-off'

O Sporting de Braga defrontará no 'play-off' da Liga Europa em futebol os alemães do Leipzig ou os romenos do Universitatea Craiova, caso ultrapasse os ucranianos do Zorya na terceira pré-eliminatória.

O sorteio, hoje realizado em Nyon, não foi muito favorável à equipa de Abel Ferreira, que poderá, assim, ter pelo caminho um dos conjuntos mais fortes do futebol alemão, o Leipzig, sexto na última época e vice-campeão em 2016/17.

Na quinta-feira, o clube minhoto visita o Zorya (19:30 de Lisboa) na primeira mão da terceira pré-eliminatória, enquanto o conjunto alemão receberá o Craiova. Os jogos da segunda mão estão agendados para 16 de agosto.

Os 'play-offs' têm data marcada para 23 e 30 de agosto, com os vencedores a juntarem-se às equipas diretamente apuradas para a fase de grupos, na qual se encontra o Sporting, terceiro classificado na I Liga portuguesa na época passada.