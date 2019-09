Leclerc estreia-se a vencer pela Ferrari na Fórmula 1

Charles Leclerc festeja primeira vitória na carreira © Francois Lenoir/Reuters

Por Teresa Alves com Lusa 01 Setembro, 2019 • 16:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O monegasco Charles Leclerc conseguiu este domingo a primeira vitória da carreira na época de estreia pela Ferrari, batendo o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) por 981 milésimos de segundo no Grande Prémio da Bélgica de Fórmula 1, em Spa-Francorchamps.

Pub Pub

O finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) terminou no terceiro lugar, a 12,585 segundos do vencedor da 13.ª corrida do campeonato do mundo de Fórmula 1.

Pub Pub

Com estes resultados, Hamilton, campeão do mundo em 2008, 2014, 2015, 2017 e 2018, soma 268 e aumentou a vantagem no Mundial para 65 sobre Bottas e 87 sobre o holandês Max Verstappen (Red Bull), que desistiu na primeira volta devido a despiste.

Mal cruzou a meta, Leclerc dedicou o triunfo ao malogrado piloto francês Anthoine Hubert, que faleceu no sábado, na sequência de um acidente na corrida de Fórmula 2.

Antes do arranque da corrida foi observado um minuto de silêncio em homenagem ao piloto francês. A segunda corrida de Fórmula 2, que estava marcada para a manhã deste domingo, foi anulada, tendo sido também observado um minuto de silêncio antes do arranque da prova de Fórmula 3.

Hubert, de 22 anos, morreu na sequência de um acidente na segunda volta da primeira corrida de Fórmula 2, que começou imediatamente depois da qualificação para o Grande Prémio de Fórmula 1.

O monolugar do piloto da Renault, que corria pela BWT-Arden, foi apanhado em cheio pelo do equatoriano Juan Manuel Correa, que fraturou as duas pernas.