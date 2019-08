Por TSF/Lusa 10 Agosto, 2019 • 20:32 Partilhar este artigo Facebook

O Benfica inicia este sábado a defesa do título da I Liga portuguesa de futebol com a receção ao Paços de Ferreira, que está de regresso à principal escalão.



Sem Gabriel, lesionado, entra Samaris. Os 'encarnados' procuram assim arrancar o campeonato com uma vitória, frente a um Paços de Ferreira que está novamente na I Liga, depois de ter sido campeão no segundo escalão.

Nuno Tavares inaugura o marcador com um golo em arco com o pé esquerdo, bem longe da baliza

Pizzi amplia a vantagem depois de assinalado penálti





Este vai ser o segundo jogo oficial do Benfica esta temporada, depois de há uma semana, no Algarve, goleado (5-0) o Sporting, na Supertaça.

Onze do Benfica: Vlachodimos, Nuno Tavares, Rúben Dias, Grimaldo, Florentino, Samaris, Pizzi, Rafa, Seferovic e Raúl.

Suplentes: Zlobin, Jardel, João Ferreira, Taarabt, Jota, Chiquinho e Vinícius.

Onze do Paços de Ferreira: Ricardo Ribeiro; Bruno Santos, Marco Baixinho, Maracás e Bruno Teles; Pedrinho, Diaby, Luiz Carlos e Bernardo Martins; Uilton e Douglas Tanque.

Suplentes: Simão, André Micael, André Leão, Matchoi, Jorge Silva, Diogo Almeida e Yago.