Lembram-se de um tipo chamado Messi?

Passada a (sempre vã) polémica da atribuição do Prémio FIFA para melhor jogador do mundo, volta o que mais interessa, o futebol, esse desporto em que, acima de tudo, as proezas individuais contam (ou deviam contar) para os triunfos coletivos.

Esta quarta-feira é dia de jogo em algumas das mais importantes ligas europeias, incluindo em Espanha, onde por exemplo o campeão em título e um dos atuais líderes, o Barcelona, desloca-se ao terreno do último, o Leganés.

Os catalães vão, com certeza, querer impor o seu futebol de marca registada, desde o primeiro minuto, e contam com o agora capitão Messi para dirigir as operações. E como acontece há quase 15 anos o argentino vai com certeza voltar a ser peça de uma máquina e, ao mesmo tempo, a sua estrela mais brilhante.

Lionel Messi pode não ser neste momento o rei do mundo do futebol, mas continua a ser incontornavelmente o rei de La Liga e do futebol espanhol. A "Pulga" não conhece o saber da derrota num jogo do campeonato espanhol há um ano e meio (desde Abril de 2017), somando 48 encontros sem perder, nos quais contribuiu decisivamente para 38 triunfos e 10 empates do Barça.

Nesses 48 jogos sem derrotas, apontou 49 golos (à média de um golo a cada 82 minutos) e realizou 16 assistências. Isto significa duas coisas:

- teve influência direta (como marcador ou assistente) em 65 dos 137 golos marcados pelos blaugrana nas referidas 48 partidas, ou seja, em quase 50%.

- e em média, precisa de pouco mais de 60 minutos para participar decisivamente num golo do Barça.

Façanhas a que Messi junta nove títulos de campeão espanhol (em 14 possíveis), incluindo três dos últimos quatro disputados. Nos golos marcados, possuiu cinco títulos de melhor goleador da prova, incluindo os dois últimos (que corresponderam também à Bota de Ouro, melhor marcador dos campeonatos europeus). E já agora convém não esquecer que Messi é máximo goleador da história da liga espanhola, com 388 golos (média de 0.92 por encontro).

Como o Barça venceu as últimas quatro edições da Copa del Rey, assegurou ainda três "dobradinhas" nas últimas quatro temporadas. Tudo somado, Messi é também já o jogador com mais títulos conquistados de sempre no futebol espanhol (23), mais de 60% dos troféus que disputou.

E tudo isto feito com tanto brilhantismo e genialidade que não deixam alternativa aos verdadeiros adeptos de futebol no nosso país, ainda a adaptarem-se aos novos tempos de oferta futebolística no televisão por cabo: ou abrem os cordões à bolsa ou enveredam pela pirataria informática, porque verdadeiro pecado é não ceder ao magnetismo do cérebro que habita o pé esquerdo de Messi.