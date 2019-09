© Miguel Pereira/Global Imagens

Depois da saída de Marcel Keizer, o ex-treinador de sub-23 e novo treinador da equipa principal dos leões, Leonel Vieira, já contou com dois dos três reforços que chegaram esta semana a Alvalade.

Jesé e Bolasie já integraram, esta manhã, a sessão de trabalho verde e branca. Fernando ainda não subiu ao relvado de Alcochete, porque continua a realizar exames médicos.

Destaque para a chamada ao treino do lateral esquerdo espanhol, Echedey Carpintier, que integra a equipa dos sub-23 do Sporting.

Leonel Pontes não contou com os 11 jogadores que estão ao serviço das respetivas seleções: Bruno Fernandes está com Portugal, Coates com o Uruguai, Acuña com a Argentina, Borja com a Colômbia, Gonzalo Plata com o Equador, Wendel com os olímpicos do Brasil e Doumbia com os sub-23 da Costa do Marfim. Luís Maximiano e Miguel Luís estão concentrados nos sub-21 portugueses, Rafael Camacho nos sub-20 e Nuno Mendes, nos sub-19.

O próximo compromisso do Sporting está agendado para a 5.ª jornada da Primeira Liga, no Estádio do Bessa. Segue-se o jogo da primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa, frente ao ​​​​​​​PSV na Holanda.