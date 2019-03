Lesão afasta João Félix do Portugal - Sérvia

João Félix não vai poder jogar no Portugal - Sérvia desta segunda-feira, por causa de uma entorse no pé.

O avançado do Benfica saiu mais cedo do treino este domingo, mas não havia ainda certezas se ficaria de fora do jogo da seleção nacional.

A seleção portuguesa de futebol recebe esta segunda-feira a Sérvia, num jogo que está obrigada a vencer, sobretudo após o nulo caseiro com a Ucrânia, no grupo B de qualificação para o Euro 2020.



Após o empate com os ucranianos, na sexta-feira, que marcou o início da defesa do título europeu, um resultado que não a vitória pode cedo complicar as contas de Portugal, que já sabe que tem pelo menos um lugar garantido no 'play-off', devido à boa campanha na Liga das Nações.



Praticamente quatro anos depois, Portugal volta a receber a Sérvia no Estádio da Luz e um 2-1, como aconteceu no final de março de 2015, no apuramento para o Euro 2016, deixaria a seleção nacional numa posição mais confortável, mesmo após o tal empate com a Ucrânia.



Portugal nunca perdeu qualquer duelo com a Sérvia, somando duas vitórias, nos últimos dois jogos, e dois empates.



O grupo B, composto por cinco equipas, é para já liderado pelo Luxemburgo, com três pontos, após a vitória sobre a Lituânia (2-1), enquanto Portugal e Ucrânia seguem com um, à frente da Sérvia, que ainda não se estreou, e dos lituanos.



Os dois primeiros classificados têm acesso direto à fase final do Euro 2020, que pela primeira vez vai decorrer em 12 cidades de 12 países diferentes, com Londres a receber os jogos das meias-finais e da final.



A partida frente à Sérvia está agendada para as 19:45 e será dirigida pelo polaco Szymon Marciniak.