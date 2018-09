Lewis Hamilton vai partir da "pole position" no GP de Singapura

O piloto britânico Lewis Hamilton (Mercedes), líder do campeonato do Mundo de Fórmula 1, garantiu hoje a 'pole position' para o Grande Prémio de Singapura, no domingo.

Hamilton sairá à frente do holandês Max Verstappen (Red Bull), enquanto na segunda linha estará o alemão Sebastian Vettel (Ferrari) e o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes).

À partida para o Grande Prémio de Singapura, 15.ª das 21 provas do Mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, campeão em título, lidera com 256 pontos, seguido de Vettel, com 226, e de Kimi Raikkonen (Ferrari), com 164.