Com uma pequena ajuda de Bottas, Hamilton dá mais um passo no caminho para o título

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) reforçou este domingo a liderança do Mundial de Fórmula 1, ao vencer o Grande Prémio da Rússia, 16.ª etapa do campeonato, à frente do finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) e do alemão Sebastian Vettel (Ferrari).

Hamilton, campeão do mundo em 2008, 2014, 2015 e 2017, cumpriu as 53 voltas ao circuito de Sochi em menos 2,545 segundos do que o seu companheiro de equipa, segundo classificado após partir da 'pole position', e menos 7,487 do que Vettel, também tetracampeão do mundo.

A 70ª vitória na carreira para Hamilton beneficiou, no entanto, de uma "ajuda forçada" do companheiro de equipa. Valtteri Bottas recebeu instruções da Mercedes para deixar passar Lewis Hamilton. Para Bottas, esta seria a primeira vitória da temporada mas acabou por ser relegado para a segunda posição.

No final da prova, Lewis Hamilton agradeceu a ajuda. O britânico admitiu que o companheiro de equipa "foi um cavalheiro", ao deixá-lo passar a meio da prova. "Foi um dia difícil, Valtteri foi um cavalheiro ao deixar-me passar. Ele merecia vencer, mas hoje foi um trabalho de equipa", afirmou.

Apesar de considerar que a decisão da equipa "foi correta", tendo em conta a luta pelas vitórias nos Mundiais de pilotos e construtores, Hamilton não festejou o triunfo.

Bottas, que abrandou para se deixar ultrapassar por Hamilton a pouco mais de meio da corrida, falou mais da 'dobradinha' da Mercedes do que do resultado individual. "Este foi um dia difícil, o resultado da equipa foi bom, mas pessoalmente, como todos viram, foi um pouco complicado. O Lewis está a lutar pelo campeonato, por isso temos um plano", afirmou.

Quando ainda faltam correr cinco grandes prémios, o britânico soma 306 pontos na classificação de pilotos e aumentou a vantagem de 40 para 50 pontos sobre Vettel. Bottas subiu ao terceiro lugar, com 189, mais três do que o seu compatriota Kimi Raikkonen (Ferrari), que hoje não foi além do quarto posto.

A próxima prova do Mundial de Fórmula 1, a 17.ª das 21 do calendário, vai ser disputada a 7 de outubro, no Japão.