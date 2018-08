Liga alemã será transmitida pela Eleven Sports

A Eleven Sports garantiu os direitos de transmissão da liga alemã, para as próximas três épocas, em Portugal.

O canal desportivo tinha anunciado, no passado mês de junho, que o acordo com a "Bundesliga" seria de dois anos, e que só iria começar a ser transmitida em Portugal, em 2019/20, no entanto prolongaram o contrato para três anos, sendo que esta temporada já será transmitida em território luso.

A Bundesliga iria ser transmitida, em território nacional, pela Sporttv, que até já tinha anunciado a oferta dessa mesma liga, no entanto a Eleven Sports "apoderou-se", e irá cobrir em exclusivo os jogos do campeonato germânico. Na Alemanha atuam os jogadores portugueses Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Renato Sanches (Bayern Munique), Bruma (RB Leipzig), e mais recentemente, Domingos Paciência e Francisco Geraldes (os dois contratados neste defeso pelo Eintracht Frankfurt, ao FC Porto e ao Sporting respetivamente).

A partida inaugural da edição 2018/19 do campeonato alemão, entre o hexacampeão germânico Bayern Munique (onde joga o médio internacional português, Renato Sanches) e o terceiro classificado da temporada passada, Hoffenheim, já será transmitida, na próxima sexta-feira, na Eleven sports.

"O relacionamento global da Eleven com a Bundesliga permitiu aos adeptos, em Portugal, de desfrutarem de uma das melhores ligas de futebol europeias, desde o início da época", afirmou Pedro Mendonça Pinto, diretor não executivo da Eleven Sports Portugal.

"O Eleven tornou-se rapidamente no sítio ideal para o futebol ao vivo em Portugal, com a Bundesliga a juntar-se à cobertura ao vivo da Liga dos Campeões, da liga espanhola, liga francesa e muito mais.", concluiu o diretor.

A empresa britânica, fundada em 2015, detém ainda os direitos da Youth League, liga escocesa, liga belga e ainda a NFL (liga de futebol americano) e desportos de combate.

A Eleven Sports começou as transmissões em Portugal, na passada quarta-feira, com a cobertura ao vivo da supertaça Europeia, onde o Atlético de Madrid venceu o rival Real Madrid por 4-2 . O extremo internacional português, Gelson Martins, um dos nove jogadores que rescindiram com o Sporting, após o ataque à Academia, em Alcochete, a 15 de maio deste ano, não saiu do banco de suplentes dos "colchoneros".