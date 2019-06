Federação inglesa condena desacatos com adeptos portugueses no Porto

A PSP deteve dois adeptos ingleses que agrediram os agentes policiais, que sofreram ferimentos ligeiros, e identificou um terceiro elemento © José Carmo/Global Imagens

A Federação Inglesa de Futebol (FA) assumiu-se esta quinta-feira "envergonhada" com os desacatos ocorridos na quarta-feira, no Porto, durante o encontro entre Portugal e Suíça, para a Liga das Nações.

"Os responsáveis por estes distúrbios não podem ser vistos como verdadeiros adeptos de Inglaterra e não são bem-vindos ao futebol. São uma vergonha para a equipa", afirmou a FA, com críticas aos incidentes ocorridos entre apoiantes ingleses e a polícia portuguesa, na Praça da Liberdade, no Porto.

Na quarta-feira, o porta-voz da Polícia de Segurança Pública (PSP), Alexandre Coimbra, disse que dois adeptos ingleses foram detidos depois de agredirem agentes policiais, que tentavam pôr fim aos desacatos.

Segundo a mesma fonte, a PSP deteve dois adeptos ingleses que agrediram os agentes policiais, que sofreram ferimentos ligeiros, e identificou um terceiro elemento.

O caso ocorreu pelas 20h20, na Praça da Liberdade, no Porto, durante o jogo da seleção portuguesa frente à Suíça, em partida das meias-finais da Liga das Nações, que terminou com a vitória de Portugal por 3-1, com um 'hat-trick' de Cristiano Ronaldo.

Holanda e Inglaterra vão disputar esta quinta-feira a outra meia-final da competição, a partir das 19h45, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.