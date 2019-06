Fernando Santos destaca "grande qualidade" da Suíça. Félix pode estrear-se

Fernando Santos, selecionador nacional © Ivan Del Val/Global Imagens

O selecionador Fernando Santos afirmou hoje que Portugal vai defrontar uma Suíça de "grande qualidade", nas meias-finais da Liga das Nações de futebol, e assumiu que João Félix poderá estrear-se quarta-feira frente aos helvéticos, no Estádio do Dragão.

"Se não estivesse pronto a jogar, não estava convocado. Quando eu convoco um jogador, não tem a ver com a sua idade, tem a ver com sua capacidade. Se foi convocado, é porque está pronto a jogar. Se eu entender, claro", afirmou Fernando Santos, no Porto.

O selecionador português falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do embate com os suíços, que marca o arranque da primeira fase final da Liga das Nações e da primeira competição internacional que Portugal recebe desde o Euro2004.

Habitualmente, Cristiano Ronaldo desperta grande interesse e curiosidade nos jornalistas estrangeiros, que estiveram em força na sala de imprensa do Dragão, mas desta vez o capitão da seleção portuguesa foi 'esquecido' e as atenções viraram-se para João Félix, com algumas perguntas sobre o avançado do Benfica, que ainda nem fez o seu primeiro jogo pela seleção nacional.

Fernando Santos considerou de "irrelevante" o episódio dos assobios a Félix, na sua chegada à concentração da seleção nacional, e preferiu alertar para os perigos da Suíça, que vem ao Porto com a "natural ambição de ganhar".

"É uma Suíça de grande qualidade, que tem crescido muito desde 2014. Está aqui por mérito próprio. Eliminou a Bélgica e teve jogadores nas duas finais de clubes da UEFA", lembrou o técnico de 64 anos.

Fernando Santos assumiu que, atualmente, existe "muito talento" na seleção portuguesa, mas não se mostrou preocupado com as opções que vai ter que tomar na altura de escolher o 'onze' que vai defrontar a Suíça.

"Dizer que hoje há mais talento e no passado não havia talento, é completamente errado. Portugal tem talento há 20 anos. Isto não é novo. Lembro-me no Euro2004, quando se falava se devia jogar o Rui Costa ou o Deco. Portugal tem 20 jogadores de campo com um enorme talento e vamos encontrar a melhor equipa para ganhar à Suíça", frisou.

Desafiado pelos jornalistas a revelar o 'onze' que vai utilizar nas meias-finais da Liga das Nações, Fernando Santos negou fazer qualquer revelação e até brincou com a situação: "Não é hoje que vos vai sair o totoloto. Lamento."

O Portugal-Suíça está agendado para as 19h45 e terá arbitragem do alemão Felix Brych.

Na quinta-feira, Inglaterra e Holanda disputam a outra meia-final da Liga das Nações, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, também às 19:45.

Os vencedores disputam a final da primeira edição da Liga das Nações, em 09 de junho, no Estádio do Dragão, em encontro com início às 19:45, enquanto os vencidos decidem no mesmo dia a atribuição dos terceiro e quarto lugares, no Estádio D. Afonso Henriques, às 15:00.