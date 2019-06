Suíça traz velha máxima: "Não estamos cá para participar, estamos para ganhar"

Vladimir Petkovic numa palestra aos jogadores da seleção da Suíça © Fernando Veludo/Lusa

O selecionador Vladimir Petkovic afirmou hoje que a Suíça está na fase final da Liga das Nações de futebol para "ganhar a prova e não apenas para competir" e considerou Cristiano Ronaldo uma "ameaça extra" na equipa portuguesa.

"Nos últimos anos, jogámos duas vezes com Portugal. Uma com Ronaldo, outra sem. Quando jogou, vimos que Ronaldo é realmente uma ameaça extra, mas Portugal não depende de um único jogador. Existe como equipa", afirmou Vladimir Petkovic.

O técnico de 55 anos falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do embate com Portugal, jogo das meias-finais da primeira Liga das Nações e que também marca o arranque da fase final da competição.

"Não estamos cá apenas para participar. Estamos cá para ganhar, para dar o nosso melhor, para dar tudo. Queremos ganhar este torneio", frisou Petkovic na sala de imprensa do Estádio do Dragão, no Porto.

O selecionador suíço considerou que a sua equipa está "mais forte" desde a última vez que defrontou Portugal (derrota por 2-0 na Luz), em outubro de 2017, no apuramento para o Mundial2018, e abordou um dos problemas da formação lusa.

"Nos últimos jogos, Portugal teve alguns problemas para marcar golos e isso pode ser bom para nós. Vamos tentar aproveitar isso. Seja como for, queremos entrar em campo e impor o nosso jogo", disse.

Petkovic garantiu ainda que a Suíça "está fresca e em boa forma", incluindo o extremo Xherdan Shaqiri, que venceu recentemente a Liga do Campeões com o Liverpool, embora não tenha sido utilizado na final.

"A força mental é algo muito importante e ele (Shaqiri) tem uma grande força mental. Nesta competição, sabemos todas as equipas vão dar o seu melhor e nós estamos preparados", reforçou.

O antigo treinador de Lazio, Sion e Young Boys abordou também esta primeira edição da Liga das Nações e defendeu que a competição "já é importante e vai crescer cada vez mais".

"No início, algumas pessoas foram céticas, sobretudo os clubes, mas eu achei logo o contrário. Todas as seleções quiseram ganhar, todas as seleções quiserem subir de divisão. No futuro, vai ainda ficar mais interessante. O sistema era difícil de entender, mas agora todos entendem os mecanismos", concluiu.

Portugal, campeão europeu em título, defronta a Suíça em jogo com início às 19:45 e que terá arbitragem do alemão Felix Brych.