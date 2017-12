Benfica condena "calúnia tosca" e nega manipulação de resultados

O Benfica diz desconhecer a existência de um processo para investigar suspeitas de manipulação de resultados, nomeadamente do encontro entre Rio Ave e Benfica, da I Liga de 2015/16.

Os jornais Correio da Manhã e O Jogo, noticiam este sábado que a Polícia Judiciária está a investigar a possibilidade de ter havido manipulação do resultado da visita dos encarnados a Vila do Conde, no dia 24 de abril de 2016, a contar para a 31.ª jornada. O Benfica venceu este jogo por 1-0, com um golo do mexicano Raúl Jimenez, aos 73 minutos.

Num comunicado divulgado este sábado na sua página oficial, o Benfica "nega qualquer envolvimento do clube nesta situação e garante que todos os responsáveis pela promoção e divulgação desta calúnia serão responsabilizados criminalmente".

A propósito da denúncia anónima que terá motivado esta investigação, o clube diz que "basta uma investigação mais cuidada para se provar a sua falsidade". Dos quatro jogadores alegadamente pagos para perder o jogo "um encontrava-se em Espanha, outro não foi convocado (estava castigado por acumulação de cartões amarelos) e os outros dois foram curiosamente apontados pela generalidade da crítica como dos melhores em campo por parte do Rio Ave".

À TSF, o diretor de comunicação Luís Bernardo diz que estes jogadores foram inicialmente invocados na imprensa, tendo as notícias publicada este sábado acabado por fazer menção a apenas dois jogadores.

"Esta notícia insere-se numa vasta campanha que foi montada de forma a levantar suspeitas, denegrir a imagem do Sport Lisboa e Benfica e o mérito das suas vitórias desportivas, de uma forma até um pouco tosca, em que os próprios factos e envolvidos são criados mesmo que nem estivessem a jogar nos clubes adversários e essas histórias antecipadas nas redes sociais associadas a clubes rivais, provando a origem destas denúncias anónimas", pode ler-se ainda.

Liga de clubes assume "total confiança" nos clubes

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) assumiu "total confiança" nos clubes mediante a este caso.

"Este e qualquer processo judicial está em segredo de justiça, o que leva a LPFP a ter que aguardar pelo desenrolar e conclusão do mesmo. Por este motivo, e como é óbvio, a LPFP não se intromete e aguarda que tanto os órgãos de polícia criminal como os da disciplina desportiva atuem e decidam, colocando-se à disposição para eventuais esclarecimentos ou ajudas que os mesmos entendam ser necessários", lê-se num comunicado emitido este sábado pelo organismo.

"Por último, e como relatado no comunicado de imprensa do passado dia 27, a LPFP reitera total confiança nas instituições e nas sociedades desportivas, nomeadamente no Rio Ave FC e neste caso também no SL Benfica, sempre consciente de que a integridade é um dos valores fundamentais para as competições profissionais. E da qual não abdicará", remata o organismo.