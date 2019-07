Liga dos Campeões: FC Porto já conhece adversário

© Miguel Pereira/Global Imagens

O FC Porto, vice-campeão português, vai jogar a terceira pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões frente aos russos do Krasnodar.

O Krasnodar terminou a época passada em terceiro lugar da Liga Russa com 56 pontos. Ficou atrás do Lokomotiv (2.º) e do campeão Zenit de São Petersburgo.

O campeonato russo já arrancou com a nova temporada, e passadas duas jornadas, o Krasnodar venceu um jogo e perdeu outro. Está em 11.º com três pontos.

Para chegarem à fase de grupos da Champions, na qual já está o campeão português Benfica, o FC Porto vai ter de ultrapassar esta terceira pré-eliminatória e o play-off, no qual será igualmente cabeça de série.

A primeira mão da terceira pré-eliminatória está marcada para 6 ou 7 de agosto e a segunda para 13 do mesmo mês.