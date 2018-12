Está decidido. Liga dos Campeões vai ter videoárbitro já esta época

Vai haver videoárbitro esta época na Liga dos Campeões. A UEFA decidiu que o VAR vai entrar na competição milionária já nos oitavos-de-final, que arrancam em fevereiro do próximo ano.

A notícia é avançada pelo El País , que garante que o Comité Executivo da UEFA, que rege o futebol europeu, terá tomado essa decisão durante a reunião em Dublin, não conseguindo, assim, resistir à forte pressão dos clubes para continuar a organizar a que é considerada a melhor competição do mundo sem o sistema de arbitragem de vídeo.

Recorde-se que no final do mês de setembro, a UEFA decidiu implementar a utilização do videoárbitro na Liga dos Campeões a partir da próxima época e na Liga Europa na temporada 2020-2021.