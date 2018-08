Liga troca a hora dos jogos Moreirense-Sporting e Feirense-Rio Ave

Os horários dos jogos da 1.ª jornada da edição 2018/19 da Liga Portuguesa , entre Moreirense e Sporting, e Feirense e Rio Ave, foram alterados esta sexta-feira, informou a Liga Portugal, em comunicado na sua página oficial .

O encontro entre "cónegos" e "leões" estava agendado para o domingo de 12 de agosto, com o pontapé de saída marcado para as 16h00, que foi agora alterado para as 18h30 do mesmo dia.

Em sentido inverso está a visita dos vila-condenses a Santa Maria da Feira, que inicialmente tinha o apito inicial marcado para as 18h30, de 12 de agosto, que foi agora antecipado para as 16h00, desse domingo.