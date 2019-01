Lito Vidigal deixa comando técnico do Vitória de Setúbal

Lito Vidigal já não é treinador do Vitória de Setúbal. O emblema sadino e o treinador acertaram a saída por mútuo acordo, anunciou o clube em comunicado. O técnico de 49 anos deixa o clube na 13ª posição do campeonato.

O treinador chegou ao vitória no início da temporada. A equipa de Setúbal não vence há nove jogos, numa séria que inclui ainda sete derrotas.

Sandro Mendes, ex-jogador do clube e que exercia o cargo de diretor desportivo assume a equipa no próximo jogo.

Os sadinos defrontam o Sporting na próxima quarta-feira para o campeonato.

"O Vitória Futebol Clube, SAD vem informar os seus sócios e simpatizantes que, nesta data, foi formalizada a revogação, por mútuo acordo, do contrato de trabalho celebrado entre esta Sociedade Anónima Desportiva, o treinador da equipa principal de futebol, Lito Vidigal e restante equipa técnica, revogação que produzirá efeitos imediatos.

A SAD do Vitória agradece o trabalho, dedicação e enorme profissionalismo do treinador e restante equipa técnica, a quem deseja as maiores felicidades a título pessoal e profissional.

Informa-se ainda que no próximo jogo da Liga, frente ao Sporting, a equipa será orientada por Sandro Mendes, antigo jogador do clube que até aqui exercia o cargo de diretor desportivo".