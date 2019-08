Lorene Bazolo apura-se para os Mundiais de atletismo

A atleta é detentora do recorde nacional nos 100 metros © Nuno Abreu/Slideshow

A portuguesa Lorene Bazolo qualificou-se, este domingo, para os 100 metros dos Mundiais de atletismo, que se realizam em Doha, ao ser quinta classificada na final do 'meeting' de Madrid, com uma marca de 11,23 segundos.

Na final A dos 400 metros, Cátia Azevedo foi quarta, com a segunda melhor marca pessoal do ano, enquanto Vera Barbosa igualou a colega de equipa no Sporting ao ser segunda na final B, com o quarto melhor registo português na distância.

No salto em comprimento, Evelise Veiga acabou em quarto, com uma marca de 6,34 metros, enquanto Tiago Pereira foi segundo no triplo salto, com 16,60 metros, um novo recorde pessoal mas ainda a 35 centímetros da marca de qualificação para os Mundiais.

Nos 1.500 metros, Marta Pen foi 15.ª classificada.