Luciano Gonçalves: "Mind games dos clubes passam completamente ao lado dos árbitros"

Luciano Gonçalves, presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), garante à TSF que os "mind games" dos clubes não vão influenciar o trabalho dos árbitros e do Conselho de Arbitragem para as jornadas finais do campeonato.

"O Conselho de Arbitragem (CA), naturalmente, é que sabe como é que deve gerir as nomeações dos árbitros. Tenho a certeza que não é pelos clubes pedirem que se vete A, ou se vete B, uma semana pede um outra semana pede outro - todas semanas surgem "atores" novos - que vai condicionar o trabalho o CA como se tem visto ao longo do campeonato", afirmou Luciano Gonçalves, na sequência das queixas do FC Porto à arbitragem do jogo entre Feirense e Benfica.

Luciano Gonçalves reforça que a última palavra é do Conselho de Arbitragem.

O presidente da APAF vai mais longe: "Estas declarações, estes mind games são para consumo interno dos clubes. É para guerra comunicacional entre os clubes e para os adeptos. Não para a arbitragem. Estas situações passam completamente ao lado dos árbitros. Os árbitros não valorizam minimamente estas declarações porque sabem qual é o público-alvo das mesmas", vincou.