Luís Castro já é treinador do Shakthar

© Miguel Pereira/Global Imagens

Luís Castro deixa o Vitória de Guimarães e vai treinar o Shakhtar da Ucrânia.

Pub Pub

O clube minhoto oficializou a saída esta manhã e confirmou o destino do treinador.

O técnico ocupa o lugar deixado vago por Paulo Fonseca nos tricampeões ucranianos.

A cláusula de rescisão do treinador é de cerca de 900 mil euros, mas o vitória de Guimarães aceita receber jogadores por empréstimo do clube ucraniano, pelo que o valor final do acordo pode mudar.

O treinador Luís Castro esteve uma temporada no Vitoria de Guimarães e terminou a liga no 5.º lugar.