Luís Figo não vai concorrer às eleições do Sporting

O publicitário Tomás Froes anunciou que Luís Figo não vai apresentar candidatura à presidência do Sporting. Froes esclarece em comunicado que o antigo internacional português decidiu não ser este o momento indicado para apresentar uma proposta para o futuro do clube.

Tomás Froes tinha confirmado no último fim de semana que estava a trabalhar num projeto para o clube com o antigo internacional português. No entanto, esse projeto não terá consequências práticas neste ato eleitoral do clube.

"Emprestei as minhas capacidades pessoais e profissionais na construção desta solução, mas o Luís Figo entendeu, e eu concordo, que um projeto de fôlego geracional para o Sporting exige um tempo de maturidade incompatível com o apertado, mas entendível, calendário eleitoral, pode ler-se no comunicado de Tomás Froes.