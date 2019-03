Luís Neto é reforço do Sporting até 2022

Luís Neto vai reforçar o Sporting, anunciou o clube esta segunda-feira. De acordo com o comunicado do clube, o jogador assinou contrato para as próximas três épocas desportivas.

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o jogador Luís Neto para a celebração de um contrato de trabalho válido para as próximas três épocas desportivas, com início em Julho de 2019", pode ler-se no comunicado.

O internacional português que joga atualmente no Zenit de São Petersburgo termina contrato com o clube russo no final da época e estava, por isso, livre para assinar por qualquer outra equipa.