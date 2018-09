Luisão despede-se dos relvados aos 37 anos. Futuro passa pelo Benfica

É o ponto final na ligação de 15 anos e dois meses entre o jogador profissional Luisão e o Benfica. A TSF confirmou que Luisão, depois de terminar a ligação ao plantel de Rui Vitória, vai continuar ligado aos encarnados com outras funções, ainda não conhecidas, na estrutura do clube. Para já, é certo que depois de rescindir contrato, o defesa vai estar afastado alguns meses.

Luisão vai despedir-se dos relvados com 37 anos. O defesa central jogou no Benfica durante 15 temporadas, e é atualmente o jogador que mais troféus conquistou de águia ao peito. Venceu seis campeonatos, três Taças de Portugal, sete Taças da Liga e quatro Supertaças.

O defesa do Benfica chegou ao Estádio da Luz proveniente do Cruzeiro em 2003. Na época, a direção dos encarnados pagou 5 milhões de euros pelo passe do brasileiro.

Esta temporada, Luisão ainda não foi opção para Rui Vitória. O defesa não chegou, sequer, a sentar-se no banco dos suplentes em qualquer jogo oficial e não foi inscrito na Liga dos Campeões.