Luiz Felipe Scolari despedido do Palmeiras

Luiz Felipe Scolari deixa de ser treinador do Palmeiras, depois de ter perdido com o Flamengo no passado domingo.

O clube brasileiro anunciou o fim do vínculo com o treinador, bem como com os adjuntos Paulo Turra e Carlos Pracidelli.

Em comunicado, o Palmeiras agradeceu o "trabalho e dedicação" de Felipão, que conquistou o Campeonato Brasileiro de 2018.

Scolari já tinha estado duas vezes no Palmeiras, onde conquistou a Copa do Brasil de 1998 e 2012, a Copa Mercosul de 1998, a Libertadores de 1999 e o Torneio Rio-São Paulo de 2000.