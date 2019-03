PUB

O Sporting venceu o Boavista por 2-1, na deslocação ao Bessa, com um penálti ao cair do pano que permitiu desbloquear o empate que estava estabelecido desde os 17 minutos. Bruno Fernandes converteu a grande penalidade e não festejou, até porque foi formado nos axadrezados.

Quem chegou atrasado ao Bessa, nem que tenha sido só dois minutos, perdeu o primeiro golo do jogo. É caso para dizer que Neris não deixou sequer os leões habituarem-se ao relvado e, depois de um livre batido pelo Boavista e de um cabeceamento na área, o brasileiro desviou e colocou a bola no fundo da baliza de Renan. O Sporting ainda pediu a intervenção do videoárbitro, mas o golo foi validado.

A surpresa madrugadora levou os leões a reagirem, a pressionarem e a procurarem o empate. Um contra-ataque dos axadrezados ainda assustou, com um remate de Perdigão que foi defendido por Renan, mas foi o clube de Alvalade que chegou ao golo.

Uma boa jogada de Raphinha pela direita e um cruzamento rasteiro terminou num autogolo de Edu Machado. O defesa do Boavista antecipou-se para travar Acunã, mas acabou por oferecer o empate aos leões.

O Sporting estava melhor no jogo, Raphinha ainda marcou perto da meia hora de jogo, no seguimento de um canto, mas a equipa de arbitragem anulou: o jogador leonino estava fora de jogo. Um minuto antes, tinha sido Luiz Phellype a desperdiçar uma oportunidade ao atirar a bola ao poste.

E num momento em que o Boavista levou perigo à baliza de Renan, depois de um erro de Mathieu, foi o capitão Bruno Fernandes a fazer de defesa e a travar a jogada. Está em todo o lado o médio mais goleador da Europa.

O intervalo chega com tudo empatado, mas com um Sporting claramente superior. Tem valido aos axadrezados a eficácia no primeiro golo.

Segunda parte com tudo em aberto

O Sporting regressou dos balneários e voltou a impor-se no jogo e a procurar a reviravolta, mas encontrou um Boavista bem organizado defensivamente. O marcador teimava em não mexer, apesar das tentativas, principalmente lideradas por Bruno Fernandes. Raphinha e Coates estiveram perto do golo, o primeiro para as mãos de Bracali, o segundo ao lado.

E o médio formado pelo Boavista quis fazer história em casa ao marcar um golo de Bruno Fernandes. Foi Bracali quem voltou a salvar a equipa da casa e a negar o golo aos leões.

Os leões continuavam a fazer mais para vencer a partida, mas faltavam as ideias e as faltas reduziam o ritmo do jogo quando o tempo se ia esgotando.

Nos últimos minutos de jogo, numa altura em que era claro que os axadrezados estavam bem com o empate, o Sporting tentava aproveitar todas as oportunidades para transformar o empate na vitória, mas o golo não surgia.

Valeu um penálti ao cair do pano e o homem do costume, Bruno Fernandes. Bola para um lado, guarda-redes para o outro. Estava consumada a reviravolta e a vitória dos leões na deslocação ao Bessa.

Veja os golos:

Onze do Boavista: Bracali; Edu Machado, Jubal, Neris e Talocha; Idris, Obiora e Bueno; Perdigão, Falcone e Gustavo Sauer.



Onze do Sporting: Renan; Ristovski, Coates, Mathieu e Borja; Bruno Fernandes, Gudelj e Wendel; Raphinha, Luiz Phellype e Acuña.

Suplentes do Boavista: Assis, Raphael Silva, Fábio Espinho, Yusupha, Carraça, André Claro e Matheus Índio.

Suplentes do Sporting: Salin, Ilori, André Pinto, Francisco Geraldes, Doumbia, Diaby e Jovane.