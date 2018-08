Lyon conquista Eusébio Cup após derrotar o Benfica. Eis as imagens do jogo

O Benfica perdeu o jogo frente ao Lyon, esta quarta-feira, numa partida a contar para a Eusébio Cup.

Num ensaio antes da nova temporada e depois do estágio nos Estados Unidos, a equipa de Rui Vitória ainda recuperou de uma desvantagem de duas bolas, empatando o jogo, mas acabou por sofrer o terceiro golo que ditou o resultado final.

O jogo entre Benfica e Lyon aconteceu no Estádio do Algarve e foi o último teste das águias na pré-temporada. Para a semana, os encarnados defrontam o Fenerbahçe no jogo na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.