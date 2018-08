Lyon vai jogar os próximos dois jogos à porta fechada

O Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA (CEDB) anunciou, esta segunda-feira, no seu site, que os franceses do Olympique de Lyon serão castigados com dois jogos à porta fechada, sendo que o segundo jogo tem uma pena suspensa de dois anos.

O terceiro classificado da liga francesa, na época passada, será punido pelo órgão máximo do futebol europeu, devido a comportamentos racistas, arremesso de objetos e utilização de engenhos pirotécnicos, distúrbios da multidão e bloqueio de escadas, por partes dos seus adeptos. O episódio remonta a 15 de março, deste ano, na partida diante o CSKA de Moscovo, em Lyon, a contar para a 2.ª mão dos oitavos da final de Liga Europa, que terminou com vitória dos russos (2-3).

O Lyon, onde joga o guarda-redes internacional português, Anthony Lopes, terá ainda de pagar uma multa de 100.000 euros.