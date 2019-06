Mais uma medalha para Portugal. Fu Yu é ouro no ténis de mesa

© Federação Portuguesa de Ténis de Mesa/Facebook

A portuguesa de origem chinesa Fu Yu arrecadou mais uma medalha para Portugal ao conquistar o ouro no ténis de mesa.

A nona no ranking europeu, de 40 anos, venceu a alemã Ying Han na final na segunda edição nos Jogos Europeus, em Minsk, garantindo também a qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.



A seleção lusa soma já 11 medalhas nesta competição, com uma de ouro, atribuída a Carlos Nascimento, cinco de prata, pelo canoísta Fernando Pimenta em K1 1000; pela equipa de judo na prova mista, pelo ciclista Nelson Oliveira (contrarrelógio); e pelas ginastas acrobatas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia, em combinado e no exercício dinâmico.



Na prova de equilíbrio, as ginastas ainda conseguiram uma medalha de bronze, também alcançada pela judoca Telma Monteiro (-57 kg), pela estafeta mista dos 4x400 metros (Ricardo dos Santos, Cátia Azevedo, João Coelho e Rivinilda Mentai) e por Diogo Ganchinho nos trampolins.