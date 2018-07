Malcom no Barcelona por 41 milhões de euros, após ter sido anunciado na Roma

O FC Barcelona confirmou esta terça-feira, na sua página oficial, a contratação do jogador Malcom, ao Bordéus, da Liga francesa, por uma verba de 41 milhões de euros, mais um milhão em variáveis.

O extremo brasileiro, que já tinha sido dado como certo na AS Roma, através das redes sociais dos "Giallorossi", assinou um contrato válido para as próximas cinco épocas, com os "Blaugranas".

O jogador de 21 anos, formado nos brasileiros do Corinthians, de São Paulo, chegou à Europa na temporada 2015/16, transferindo-se do "Timão" para o Bordéus, da Ligue 1. No emblema francês, o qual representou nos últimos três anos, apontou 22 golos em 95 jogos.

Malcom conta ainda com um campeonato brasileiro ao serviço do Corinthians.