Manchester City bate Liverpool nos penáltis e revalida Supertaça

O Manchester City manteve-se, este domingo, como detentor de todos os títulos ingleses de futebol, ao vencer o Liverpool por 5-4 no desempate por grandes penalidades, após 1-1 nos 90 minutos, e arrebatar a Supertaça, em Wembley.

O guarda-redes chileno Cláudio Bravo foi o herói do conjunto comandado pelo espanhol Pep Guardiola, ao deter o pontapé do holandês Georginio Wijnaldum na 'lotaria', depois de salvar várias vezes os 'citizens' na segunda parte.

Os também detentores do campeonato inglês, da Taça de Inglaterra e da Taça da Liga inglesa marcaram primeiro, aos 12 minutos, por Raheem Sterling, com os campeões europeus em título a empatarem aos 77, pelo suplente camaronês Joel Matip.

No desempate por penáltis, só Wijnaldum falhou, enquanto o português Bernardo Silva, que os especialistas da FIFA se 'esqueceram' de incluir na lista dos 10 finalistas do prémio 'The Best' de 2018/19, concretizou o segundo do Manchester City.