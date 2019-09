Sorridente, Bernardo Silva levou a bola do jogo para casa © EPA

Bernardo Silva fez o primeiro hat-trick da carreira na vitória larga do Manchester City sobre o Watford. O internacional português marcou três dos oito golos do campeão inglês, num jogo da quinta jornada da Premier League.

Além de Bernardo, também João Cancelo alinhou na equipa de Pep Guardiola, tendo entrado aos 54 minutos para o lugar de Kyle Walker. Com esta vitória, o City soma agora 13 pontos e está na segunda posição do campeonato inglês, atrás do Liverpool.