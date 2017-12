Salvo por Ederson, Manchester City empata após 18 vitórias consecutivas

O Manchester City quebrou hoje uma série de 18 vitórias consecutivas na liga inglesa de futebol, ao empatar em casa do Crystal Palace (0-0), em partida da 21.ª jornada.

Já nos descontos, Ederson parou uma grande penalidade do sérvio Luka Milivojevic, mantendo os 'citizens' invictos na Premier League, numa partida em que Bernardo Silva foi titular.

Contudo, os comandados de Pep Guardiola interromperam uma série de 18 vitórias consecutivas no campeonato -- um recorde da competição, não marcando qualquer golo pela primeira vez esta temporada.

Este empate impediu o City de igualar o recorde de vitórias consecutivas nas cinco principais ligas europeias - Inglaterra, Alemanha, Espanha, Itália e França -, que pertence, desde 2004, ao Bayern Munique, que era igualmente treinado por Guardiola

Mesmo com este empate, o City mantém-se com uma vantagem confortável no topo da classificação, com 59 pontos, mais 14 do que o campeão Chelsea e 15 do que o Manchester United, de José Mourinho, enquanto o Crystal Palace é 17.º, um lugar acima da zona de despromoção.

Além do empate, os 'azuis' de Manchester tiveram mais duas más notícias, com as lesões de Gabriel Jesus logo no início do encontro e de Kevin de Bruyne já no final, com o belga a sair com a perna direita imobilizada.

A 21.ª jornada da I Liga prossegue hoje, com o Arsenal a visitar o lanterna-vermelha West Bromwich.