Manchester City perde em Norwich e deixa fugir o Liverpool na liderança

© Chris Radburn/Reuters

Por Lusa 14 Setembro, 2019 • 19:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O campeão Manchester City averbou a primeira derrota na liga inglesa de futebol, no terreno do Norwich, por 3-2, e perdeu terreno para o líder Liverpool na quinta jornada da prova.

Pub Pub

Em vésperas da estreia no grupo C da Liga dos Campeões, perante o Shakhtar Donetsk, treinado por Luís Castro, os citizens foram surpreendidos com golos de Kenny McClean e Todd Cantwell, aos 18 e 28 minutos.

Pub Pub

Os bicampeões ingleses reduziram por intermédio do argentino Sergio Agüero, aos 45 minutos, na sequência de uma assistência do internacional português Bernardo Silva, titular na formação de Pep Guardiola, mas o finlandês Teemu Pukki marcou o terceiro dos canaries, aos 50, antes de o espanhol Rodri reduzir, aos 88.

Com este desaire, o primeiro na Premier League, o City mantém-se com 10 pontos e está agora a cinco do líder Liverpool, que hoje manteve o início perfeito na competição e somou a quinta vitória no mesmo número de jornadas, depois de operar a reviravolta sobre o Newcastle e triunfar por 3-1.

O holandês Jetro Willems adiantou os forasteiros, aos sete minutos, mas os reds viraram o resultado ainda na primeira parte, graças a um 'bis' do senegalês Sadio Mané, que faturou aos 28 e 40 minutos, antes de o egípcio Mohamed Salah acabar com as dúvidas, aos 73.

O Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, foi goleado por 5-2 pelo Chelsea, antes da visita ao Sporting de Braga, para a Liga Europa, num encontro em que Tammy Abraham apontou um hat-trick, aos 34, 41 e 56 minutos, já depois de Fikayo Tomori ter inaugurado o marcador para os londrinos, aos 31.

Os wolves, que tiveram os portugueses Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho e Diogo Jota de início, reduziram através de um autogolo de Abraham e um golo do italiano Patrick Cutrone, aos 70 e 85 minutos, respetivamente, mas Mason Mount consumou a goleada dos 'blues', aos 90+6.

A equipa de Nuno Espírito Santo continua sem vencer na Premier League e segue na zona de despromoção, com três pontos, enquanto o Chelsea subiu ao sexto posto, com oito, os mesmos do rival Tottenham, que também conseguiu um triunfo volumoso sobre o Crystal Palace, por 4-0, depois de três jogos sem vencer na prova.

Os 'spurs' resolveram a questão na primeira parte, com dois golos do sul-coreano Heung-Min Son, aos 10 e 23 minutos, um de Patrick van Aanholt, na própria baliza, aos 21, e outro do argentino Erik Lamela, aos 42.

O Manchester United é outra das equipas com oito pontos, após ter vencido por 1-0 o Leicester -- que tem a mesma pontuação - graças a uma grande penalidade convertida por Marcus Rashford, aos oito minutos, numa partida em que o português Ricardo Pereira foi titular nos foxes.

Um golo de Jeff Hendrick, aos 90+1 minutos, garantiu o empate 1-1 do Burnley na visita ao Brighton, que tinha marcado por Neal Maupay, aos 51, enquanto o Southampton foi a Sheffield vencer o United, por 1-0, com um tento do maliano Moussa Djenepo, aos 66.

O lateral internacional luso Cédric Soares foi titular nos saints.