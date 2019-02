Manchester City vence Chelsea nos penáltis e revalida Taça da Liga inglesa

O Manchester City revalidou este domingo o título da Taça da Liga inglesa de futebol, ao vencer na final o Chelsea, por 4-3, no desempate por grandes penalidades, depois do nulo (0-0) registado no prolongamento, no Estádio de Wembley.

Duas semanas após a goleada aplicada aos 'blues' (6-0), no campeonato, os 'citizens', que contaram com o internacional português Bernardo Silva a titular, não dispuseram das mesmas facilidades.

A viver um momento conturbado em Stamford Bridge, o treinador do Chelsea, Maurizio Sarri, viu a sua equipa travar o campeão inglês e adiar a decisão para os pontapés da marca dos 11 metros, sendo que, nos derradeiros instantes do prolongamento, viveu mesmo um momento insólito.

O técnico italiano preparava-se para colocar em campo o guarda-redes argentino Willy Caballero, em detrimento de Kepa, a contas com problemas físicos, mas o espanhol recusou-se a sair, deixando Sarri completamente fora de si, perante a insubordinação do basco.

No desempate por grandes penalidades, o Manchester City apenas falhou um remate, por Sané, sendo que Bernardo Silva 'faturou' a sua oportunidade, enquanto Jorginho (defesa de Ederson) e David Luiz (ao poste) falharam para o Chelsea.

O conjunto de Manchester, que já tinha vencido a competição na época passada, conquistou a sexta Taça da Liga do seu palmarés, tendo agora menos dois do que o recordista de troféus, Liverpool, que soma oito.

Este foi, igualmente, o 26.º troféu da carreira de Pep Guardiola como treinador, o quarto ao serviço do Manchester City.