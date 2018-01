Manchester United segue em frente na Taça de Inglaterra

O Manchester United, treinado por José Mourinho, bateu em casa o Derby County por 2-0, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Inglaterra de futebol, e seguiu em frente na competição.

Golos de Lingard, aos 84, e do belga Lukaku, aos 90, deram a vitória a Mourinho na Taça de Inglaterra, frente a um adversário do segundo escalão, que deu muita luta e só cedeu nos últimos minutos.

Ao longo da partida, a defesa robusta do Derby, segundo classificado do 'Championship', aliada a várias defesas do guarda-redes Scott Carson, foram negando o domínio da equipa da casa.

Aos 70 minutos, Rashford, um dos elementos mais perigosos, rematou ao poste, a melhor oportunidade até então, num lance bem construído, do qual a equipa de Mourinho voltou a sair frustrada.

Os 'red devils' marcaram finalmente aos 84 minutos, pelo 'endiabrado' Jesse Lingard, que fez o oitavo golo nos últimos 10 jogos em todas as competições num remate de fora da área sem deixar a bola cair no chão, a passe de Lukaku.

O avançado belga fez o segundo a poucos segundos dos 90, a passe do francês Martial, e confirmou a vitória do United, que segue para a quarta ronda.

O Liverpool bateu o rival Everton no dérbi da cidade, por 2-1, graças a um golo na estreia do defesa-central holandês Virgil Van Dijk, contratado ao Southampton no início do mês por uma verba reportada de 84,5 milhões de euros.

O tento de cabeça do holandês, aos 74 minutos, deu a vitória aos pupilos de Jurgen Klopp, que se tinham adiantado no marcador graças a uma grande penalidade convertida por James Milner, aos 35, antes do islandês Sigurdsson ter empatado o encontro aos 67.

No sábado, joga-se a maioria dos encontros da terceira ronda da Taça de Inglaterra, incluindo o Manchester City-Burnley, com o campeão em título, o Arsenal, a visitar o Nottingham Forest no domingo.