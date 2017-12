Manchester United empata com o Southampton e perde segundo lugar para o Chelsea

O Manchester United foi incapaz de recuperar o segundo lugar do campeonato inglês de futebol, perdido para o campeão Chelsea, ao empatar 0-0 na receção ao Southampton, em jogo da 21.ª jornada da prova.

A equipa treinada pelo português José Mourinho protagonizou uma exibição pálida e vê-se resignada a terminar o ano de 2017 na terceira posição, a dois pontos da equipa londrina, que horas antes tinha goleado em casa o Stoke City, por 5-0.

Os 'red devils' sofreram um duro revés logo aos 14 minutos, quando o avançado belga Romelu Lukaku teve de sair de campo transportado numa maca e com oxigénio, depois de ter ficado quase 10 minutos a receber assistência médica, em consequência de um choque na cabeça com o holandês Wesley Hoedt, defesa do Southampton.

O United está cada vez mais longe do rival Manchester City, que lidera o campeonato de forma destacada, com 13 pontos de vantagem sobre o Chelsea, que pode ampliar no domingo, quando jogar no estádio do Crystal Palace, 17.º classificado.

O Chelsea tinha colocado a equipa treinada por José Mourinho na necessidade de vencer para recuperar o segundo posto, ao bater o Stoke, com golos de Rüdiger (três minutos), Drinkwater (nove), Pedro (23), Willian (73, de grande penalidade) e Zappacosta (88).

No final do jogo, Mourinho anunciou ainda que Romelu Lukaku estará ausente "pelo menos dois jogos" e Zlatan Ibrahimovic por "um mês".





O belga Lukaku foi atingido na parte de trás do crânio pelo defesa do Southampton Wesley Hoedt, num duelo aéreo aos nove minutos de jogo, e teve de ser evacuado em maca, com máscara de oxigénio, após algum tempo sem se mover no relvado de Old Trafford.





"Quando vemos um jogador deixar o campo dessa forma, geralmente é pelo menos dois jogos [de ausência]", disse José Mourinho em declarações à BT Sport.





O treinador português revelou também que Zlatan Ibrahimovic, que jogou meia parte no Boxing Day contra o Burnley (2-2), "vai ficar fora por um mês", sem especificar a natureza da lesão do internacional sueco.