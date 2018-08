Mandzukic coloca um ponto final na carreira ao serviço da seleção croata

Mario Mandzukic anunciou, esta terça-feira, numa mensagem publicada na página oficial da Federação Croata de Futebol , que vai deixar de representar a seleção da Croácia. O futebolista abandona a seleção menos de um mês depois de ter disputado a final do Mundial2018, perdida para a França, por 4-2.

O avançado, colega do português Cristiano Ronaldo na Juventus, afirmou que o facto de a Croácia ter atingido o jogo decisivo do Campeonato do Mundo, cuja fase final decorreu na Rússia, tornou mais fácil a decisão de terminar a carreira internacional, aos 32 anos.

Mandzukic, que marcou um golo e um autogolo na final do Mundial, disputou 89 jogos pela Croácia, durante os quais marcou 33 golos, assumindo-se como o segundo melhor marcador de sempre da seleção, atrás do antigo avançado Davor Suker, que concretizou 45.

Mario Mandzukic participou em quatro grandes competições de seleções ao serviço da Croácia: Euro 2012 ( Polónia / Ucrânia ), Mundial 2014 ( Brasil ), Euro 2016 ( França ) e Mundial 2018 ( Rússia ), onde foi vice-campeão do mundo.

O avançado marcou sempre, apenas ficando em branco no último europeu ( três jogos / zero golos ), onde os croatas foram eliminados nos oitavos de final, por Portugal, com um golo de Ricardo Quaresma, já no prolongamento.

Neste último campeonato do mundo, Mandzukic apontou três golos, em seis jogos, no Mundial 2014 fez dois golos, em dois jogos, e no Euro 2012 ( seu primeiro europeu ), o avançado marcou três golos, em três jogos, sagrando-se no melhor marcador dessa edição, juntamente com Fernando Torres ( Espanha ), Alan Dzagoev ( Rússia ), Mario Gómez ( Alemanha ), Mario Balotelli ( Itália ) e o português Cristiano Ronaldo, todos eles também com três golos.