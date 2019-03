Maniche: «É um jogo de emoções fortes e que todos querem ganhar»

O antigo jogador dos "três grandes do futebol português", nesta entrevista à TSF, diz esperar uma partida equilibrada entre o FC Porto e o Benfica, num jogo com duas equipas "que têm a consciência da importância da partida, apesar de quem vencer conseguir ter mais confiança para o que resta da temporada".

Maniche espera um confronto equilibrado entre FC Porto e Benfica.

O campeão europeu pelo FC Porto, refere que ainda faltam muitos pontos em disputa na Primeira Liga, "por isso mesmo quem sair em primeiro lugar deste jogo não tem garantido esse lugar até ao fim, apesar de ser depois complicado para quem ficar atrás recuperar, mas já vimos isso acontecer em outros anos", recorda Maniche.

Experiência vs. Irreverência

O encontro no Estádio do Dragão vai ficar marcado por duas formas diferentes de jogar. Mas também é importante destacar a experiência da maioria dos jogadores do FC Porto e a irreverência da juventude de alguns atletas do Benfica.

Maniche diz que está curioso para analisar essa questão durante o clássico, "vou ter a curiosidade para perceber o que vale mais, se a experiência ou a irreverência, mas é certo que nunca é fácil jogar no Estádio do Dragão, com casa cheia, apesar destes jovens do Benfica terem já demonstrado muita qualidade e maturidade nos últimos jogos que têm feito".

Para o ex-jogador, o jogo será marcado pela "experiência" de dragões e a "irreverência" das águias.

Esta é uma semana diferente para os jogadores dos dois clubes, "porque eles sabem da importância do jogo, e por isso quase que não é preciso falar durante os dias que antecedem o jogo", diz o antigo jogador à TSF, acrescentando que "com a rivalidade dentro e fora do campo verifica-se rapidamente que este é um jogo de emoções fortes e que todos querem ganhar".