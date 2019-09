"Mantemos a absoluta confiança." Pinto da Costa avança para 15.º mandato

Pinto da Costa, presidente do FC Porto © Leonel de Castro / Global imagens

A Comissão de Apoio à Candidatura de Pinto da Costa, representada pelo sócio Fernando Cerqueira, oficializou, esta segunda-feira, a recandidatura do líder azul e branco, que avança assim para o seu 15.º mandato. Na conferência de imprensa na Galeria dos Bancários do Norte, não foi descartada a hipótese de Pinto da Costa voltar a recandidatar-se em 2024.

"Depois de uma análise ponderada aos últimos quatro anos, que não têm sido fáceis, sobretudo no que diz respeito ao futebol, com apenas um título nacional, bem como à situação financeira da SAD, consideramos que as próximas eleições são fundamentais para o FC Porto. Estes quatro anos não correram como pretendíamos, mas mantemos a absoluta confiança de que Pinto da Costa vai devolver a hegemonia plena do futebol português", afirmou Fernando Cerqueira, ao ler o manifesto da comissão de recandidatura.

As próximas eleições serão em abril do próximo ano. Entre os assinantes desta recandidatura estão André Villas-Boas, atual treinador do Marselha, e Vítor Baía, antigo guarda-redes do FC Porto.

"O voto é igual para todos. Mas temos a noção de que o Oliveira, Rui Moreira e Villas-Boas tiveram passado no clube e até na cidade e os sócios revêm-se neles. Quer Oliveira, quer Villas-Boas e Rui Moreira já expressaram publicamento o apoio ao senhor presidente", acrescentou o porta-voz da Comissão de Apoio à Candidatura de Pinto da Costa.