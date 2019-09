Manuel Fernandes assina pelo Krasnodar até final da época

© Krasnodar

O médio internacional português Manuel Fernandes, de 33 anos, assinou contrato até final da época com o Krasnodar, informou hoje o clube, que lidera o campeonato russo de futebol, a par de Zenit e Rostov.

"O médio português assinou um contrato até final da época", indicou o Krasnodar na sua página oficial, adiantando que o jogador assinou o vínculo depois de realizar os habituais exames médicos.

Manuel Fernandes, de 33 anos, que chegou a ser associado pela imprensa como possível reforço do Sporting, era um jogador livre, depois de cinco temporadas ao serviço do Lokomotiv Moscovo.

O médio foi formado no Benfica, clube em que esteve até ser cedido em 2006/07 ao Portsmouth e, posteriormente, ao Everton, e, a título definitivo, ao Valência, já na época de 2007/08.

O futebolista deixou o clube 'che' a meio da temporada de 2010/11, emprestado ao Besiktas, no qual esteve quatro épocas, até assinar pelo Lokomotiv em 2014.

O Krasnodar eliminou esta época o FC Porto na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, mas acabou também afastado, já no 'play off', frente aos gregos do Olympiacos, treinados por Pedro Martins.