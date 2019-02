Manutenção: uma luta como não se via há quase 30 anos

À entrada para a jornada 23 (portanto já dentro do último terço do campeonato), há uma diferença de apenas dois pontos entre o 11º (com 23 pontos) e o 16º (com 21 pontos). Ora, esta temporada, devido ao regresso "administrativo" do Gil Vicente à primeira liga na próxima época, a 16º posição é a primeira que implica descida de divisão.

PUB

Isto quer dizer que são pelo menos oito os aflitos neste momento, sendo que até podem vir a ser mais: o nono Santa Clara e o décimo Portimonense têm 27 pontos e o oitavo Rio Ave tem 28, pelo que também ainda não estão completamente a salvo...

Mas para já vamos partir do princípio que, à entrada da jornada 23, são oito as equipas que estão em situação realmente complicada para fugir aos três lugares fatídicos: Nacional, Boavista, Tondela e Marítimo (todos com 23 pontos); V. Setúbal, 23; e abaixo da linha de água: Aves (21), Chaves (19) e Feirense (14).

A diferença de dois pontos entre o 11º e a primeira equipa a descer é a menor desde a década de 1990. Uma diferença menor apenas se registou em 1992/93 (embora nesta altura as vitórias valessem dois pontos, pelo que a situação acaba por ser praticamente igual à atual), quando era de somente um ponto (entre Braga e Estoril), sendo que no final do campeonato a diferença entre o nono classificado (Gil Vicente) e o 16º (o Tirsense), o mais bem classificado a descer, seria de apenas três pontos.

Mais incrível ainda foi o panorama da tabela final da liga de 1990/91, quando o campeonato terminou com três pontos a separarem o quinto (Salgueiros, que ficou assim apurada para as competições europeias), do 16º (o Tirsense, o mais bem classificado a descer).

Curiosamente, na jornada deste fim de semana jornada as oito equipas aflitas não se defrontam. À exceção do Braga-Belenenses, um jogo entre equipas nos 10 primeiros lugares, todos os outros encontros põe frente a frente ocupantes da parte superior da tabela aos ditos aflitos...